Gasperini (Sin), 'fondamentale trasmettere informazioni su sclerosi multipla'

"È fondamentale trasmettere informazioni su ciò che è realmente la sclerosi multipla oggi, su come possiamo combatterla e come abbiamo cambiato la storia naturale della malattia. Questo per dare un'informazione corretta ai pazienti e una visione positiva in una prospettiva di progettualità della vita". A dirlo è Claudio Gasperini, coordinatore del gruppo di studio Sclerosi multipla della Società italiana di neurologia e direttore Uoc Neurologia e neurofisiopatologia Ao San Camillo Forlanini di Roma, intervenendo alla presentazione del vodcast 'Mille Storie' - realizzato da Merck Italia con i patrocini dell'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e della Sin - di cui è disponibile il primo episodio sul canale YouTube della farmaceutica.