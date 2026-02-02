Gemmato: "Con Testo unico della farmaceutica più accesso alle cure e sostenibilità"

“Lo schema distributivo che intendiamo perseguire è avvicinare il cittadino al farmaco. Alcuni medicinali complessi sono oggi distribuiti solo nelle farmacie ospedaliere, creando difficoltà di accesso soprattutto per i pazienti anziani e pluripatologici. Stiamo spostando i farmaci dalle farmacie ospedaliere a quelle territoriali, pubbliche e private convenzionate, cioè le farmacie sotto casa. Questo significa migliore aderenza terapeutica: un cittadino che si cura meglio si ospedalizza meno e contribuisce alla sostenibilità del sistema”. Lo ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, partecipando al digital talk ‘Verso la nuova legislazione farmaceutica’, promosso da Adnkronos in collaborazione con Egualia, evidenziando che “l’obiettivo è semplificare” il sistema frammentato di 800 normative, “per rendere il farmaco più accessibile al cittadino e creare opportunità per un comparto che in Italia vale 56 miliardi di euro, uno dei principali motori della nostra economia”.

“Il primo spostamento, quello delle gliptine - precisa Gemmato - ha prodotto un risparmio di 9,7 milioni di euro per le casse dello Stato: una rivoluzione distributiva che va incontro al cittadino e fa risparmiare. Il vero punto è trovare un equilibrio tra grande innovazione e tenuta dei conti pubblici. La revisione del prontuario farmaceutico potrà generare risparmi da reinvestire in innovazione”. Inoltre, continua il sottosegretario, “abbiamo cancellato il payback dell’1,83%, una tassa che valeva tra i 160 e i 180 milioni l’anno, per un rapporto più leale con l’industria e per sostenere un ecosistema che funziona a vantaggio del cittadino”.

“Il provvedimento - sottolinea - nasce da una larga partecipazione di stakeholder – industria, professioni, cittadini e politica – perché vogliamo una riforma condivisa che porti al miglior risultato possibile. Penso e spero che porteremo a termine il Testo unico nei tempi previsti: sarà una pietra miliare per cittadini, comunità scientifica e sistema produttivo”, conclude.