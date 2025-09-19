circle x black
Giornata nazionale Sla: Lucchini (Regione Lombardia), 'puntiamo a migliorare servizi e garantire risorse adeguate'

19 settembre 2025 | 09.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La nostra volontà è quella di migliorare i servizi sul territorio, supportare i caregiver familiari è anche garantire le risorse adeguate per poter continuare a confermare questo percorso e migliorarlo" Così Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, in occasione della XVIII Giornata Nazionale Sla che Palazzo Lombardia ha celebrato ieri illuminandosi di verde. Per l'occasione Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica – ha lanciato 'Coloriamo l'Italia di verde', una mobilitazione che attraverserà città, monumenti, piazze e comunità della Lombardia. Una rete corale che unisce innovazione e prossimità, per dare voce e visibilità alle oltre 1.000 persone con Sla che vivono nella regione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
