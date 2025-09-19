circle x black
Cerca nel sito
 

Giornata nazionale Sla: Massimelli (Aisla), 'raccolta fondi per dare risposte concrete'

bms 2 b

19 settembre 2025 | 09.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La Giornata nazionale ha anche l'intento di raccogliere fondi: domenica 21 settembre, infatti, in molte piazze d'Italia, tutti i nostri volontari, le persone con Sla con i loro familiari, i medici, le istituzioni politiche e i sociosanitari si raccoglieranno presso i nostri banchetti per raccogliere i fondi destinati all'assistenza, ma anche per sottolineare che le famiglie non sono sole, ma sempre circondate da altre famiglie e persone". Sono le parole di Fulvia Massimelli, presidente di Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica - in occasione della XVIII Giornata Nazionale Sla. Tante le iniziative promosse dall'associazione nell'ambito della sua più vasta campagna 'Coloriamo l'Italia di verde'. Già ieri infatti diversi palazzi e monumenti lombardi si sono illuminati di verde. Nel fine settimana, la Giornata prenderà vita nelle piazze del territorio, dove sarà possibile incontrare i volontari Aisla e sostenere i progetti dell'associazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza