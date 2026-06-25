Gregis (Bayer): "L'Europa è a un bivio, servono scelte per rafforzare la competitività nelle life sciences"

A margine della tavola rotonda "Geopolitica del farmaco e resilienza industriale. Le nuove catene del valore farmaceutico", promossa a Roma da Rud Pedersen Italy nell'ambito del format Powerful Breakfasts con il contributo non condizionante di Bayer Italia, Arianna Gregis, amministratrice delegata di Bayer SpA, ha sottolineato la necessità di adottare scelte strategiche per rafforzare la competitività dell'Italia e dell'Europa nel settore delle life sciences. Al centro dell'intervento, l'attrazione di investimenti, il sostegno all'innovazione e lo sviluppo di una filiera del farmaco capace di consolidare il ruolo dell'Italia come hub tecnologico e industriale a livello europeo.