Grillo (Mind e Bracco): "Dato digitale essenziale per ricerca e innovazione"

"Come Mind abbiamo l'impegno di portare avanti la ricerca tenendo conto innanzitutto del paziente, colui che mette a disposizione, in modo volontario o implicito, i propri dati. Questi dati contribuiscono in modo straordinario alla ricerca, all'innovazione, allo sviluppo di nuove terapie e farmaci, nell'ambito farmacologico e biotecnologico. E' tutto ciò di cui discutiamo all'interno del nostro ecosistema", Federated Innovation @Mind, "con le tante aziende che ne fanno parte". Lo ha detto Fabrizio Grillo, presidente Federated Innovation @Mind e direttore Public Affairs & International Relations del Gruppo Bracco, oggi a Milano all'incontro 'Health Data Revolution' organizzato dalle 2 realtà per discutere dei temi cruciali legati all'innovazione, alla sostenibilità e all'evoluzione dei modelli di cura nel panorama italiano.

"Il confronto continuo che, come Federated Innovation, stiamo avendo con gli stakeholder istituzionali e i policy maker - spiega Grillo - è per noi di grandissima rilevanza. E' un ecosistema che diventa agorà di dibattito, un luogo in cui implementare le policy e assicurare che, in questa collaborazione pubblico-privata, ci sia sempre una soluzione efficace per la salute dei pazienti".

Grillo si è soffermato quindi sul ruolo del Gruppo Bracco in Mind. "E' uno dei soci fondatori di questa bellissima esperienza - sottolinea - La presidente Bracco e tutto il gruppo credono da sempre nello sviluppo di questo straordinario progetto che sta diventando sempre di più un punto cruciale anche sul tema Life Sciences. Ogni giorno cerchiamo di contribuire creando iniziative e opportunità, lavorando con le altre realtà importanti, pubbliche e private, presenti nell'ecosistema. Continuiamo a innovare destinando risorse e budget con lo spirito di creare contenuti che qualificano sempre Federated Innovation @Mind come un'eccellenza italiana".