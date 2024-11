Gruppo Bracco, ambasciatrice Schmutz Kirgöz: “Fieri che creda nel nostro Paese”

“Quella di oggi è un’occasione importantissima. Bracco ha una legame con la Svizzera che nasce quarant’anni fa e ne siamo molto fieri. È una bellissima cosa che Gruppo Bracco creda in noi come Paese ed è un grande onore che scelgano la mano d’opera altamente qualificata di Ginevra, sottolineando così l’importanza del rapporto bilaterale tra Italia e Svizzera”. Lo ha detto Monika Schmutz Kirgöz, ambasciatrice della Svizzera in Italia, intervenendo in occasione della giornata inaugurale di Hexagon, il secondo building di Plan les Ouates, a Ginevra, di Gruppo Bracco, leader nella diagnostica per immagini. Realizzato con un investimento di oltre 80 milioni di euro, Hexagon permetterà di triplicare la produzione dell’innovativo mezzo di contrasto per ecografia ad ultrasuoni basato sulle microbolle.