HIV, Loizzo: "Con Ministero lavoriamo su educazione e sostegno a cure"

"Le malattie sessualmente trasmesse, e quindi tra queste l'HIV, preoccupano moltissimo Il ministero della Salute e l'attività di governo. Noi abbiamo tantissimi nuovi casi legati alla disinformazione e soprattutto all'educazione sessuale tra i ragazzi. Quello che noi intendiamo potenziare è soprattutto l'educazione alla formazione dei ragazzi, prima ovviamente dell'inizio delle loro attività sessuali e soprattutto potenziare tutte quelle cure che rendono diverso il decorso della malattia." Ha dichiarato la deputata Simona Loizzo, della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati a margine dell'evento "IST-HIV Call 2025: quali opportunità di gestione e prevenzione per l'emergenza sanitaria silente" a Palazzo Wedekind a Roma.