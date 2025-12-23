Influenza, Ordini medici: "Feste più a rischio, scambio auguri con giusta attenzione"

Virus influenzale sgradita ma inevitabile presenza sotto l'albero. "Le feste di Natale rappresentano da sempre il periodo in cui l'influenza si diffonde di più, proprio per i contatti tra le persone". Sono momenti positivi di socialità e vita familiare "ma serve attenzione, in questo periodo, allo scambio di auguri perché il contatto ravvicinato può facilitare il contagio". E' il consiglio del presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, che - attraverso l'Adnkronos Salute - invita ad essere attenti e, in particolare, a proteggere i fragili, le persone anziane o con patologie, più a rischio complicanze in caso di influenza.

"I vaccini antinfluenzali - continua - sono disponibili. E sono ancora utili perché il picco preventivato per i primi di gennaio potrebbe slittare ancora di più". Quindi, "regaliamoci questa protezione e regaliamo attenzione ai nostri cari", conclude Anelli.