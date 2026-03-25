Ipertensione polmonare, maestro Melozzi: "Sensazioni dei pazienti tradotte in musica"

"Un onere e onore tradurre in musica le sensazioni drammatiche che vivono i pazienti affetti da ipertensione arteriosa polmonare (Iap), una malattia pressoché sconosciuta, sulla quale desideravo accendere un faro utilizzando la musica". Lo ha detto il maestro Enrico Melozzi, violoncellista, compositore e direttore d'orchestra, in occasione della presentazione della campagna di sensibilizzazione sull'ipertensione arteriosa polmonare 'Aria di vita - ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare', organizzata a Roma e promossa da Msd Italia con il patrocinio di Amip - Associazione malati di ipertensione polmonare e Aipi - Associazione ipertensione polmonare italiana.