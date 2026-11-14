Lea e accesso alle cure, Cognetti (Foce): "Necessario aggiornare i Lea e coordinare farmaci e test"

"L'indipendenza dei percorsi di approvazione di farmaci e test diagnostici determina ritardi nell'accesso alle terapie innovative. Occorre aggiornare tempestivamente i Lea e garantire che i test siano disponibili insieme ai farmaci, rendendo effettivi i diritti di cura in tutte le Regioni". Lo ha dichiarato Francesco Cognetti, presidente di Foce nel corso dell'evento Livelli essenziali di assistenza e Next Generation Sequencing, La sfida dell'innovazione tra aggiornamento e accesso organizzato da Salutequità.