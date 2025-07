Lega del Filo d'Oro: Bartoli, '2024 anno di crescita, sedi in aumento'

"Il 2024 è stato l'anno del 60esimo anniversario della Lega del Filo d'Oro, nel corso del quale abbiamo intrapreso molte iniziative, a partire dalla presentazione alla Camera dei Deputati, il 27 marzo 2024, del Manifesto delle Persone Sordocieche, un documento in 10 punti per accendere l'attenzione delle Istituzioni su questa fascia non trascurabile di popolazione. È stato un anno con dati positivi e in crescita. Per quanto riguarda il futuro, la Fondazione prosegue il suo percorso di espansione territoriale con nuovi progetti in arrivo in Calabria, dove è stata attivata il mese scorso una nuova Sede Territoriale a Rende (CS) e in Sardegna, oltre a un futuro Centro Residenziale sul territorio nazionale". Lo afferma Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d'Oro, in occasione della presentazione del Bilancio Sociale 2024, tenutasi all'Università degli studi di Milano.