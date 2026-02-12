circle x black
Cerca nel sito
 

Levialdi Ghiron (Tor Vergata), 'Ateneo impegnato a stimolare sensibilità sul tema'

12 febbraio 2026 | 14.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quelli del contrasto alla violenza di genere e della promozione della parità "sono temi sui quali il nostro Ateneo è da tempo molto impegnato". Una dedizione che questi premi di laurea "ci danno ogni anno la possibilità di rinnovare. Un approccio multidisciplinare consente di stimolare la sensibilità sul tema e di far sì che ci sia sempre grandissima attenzione". Così, Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell'università di Roma Tor Vergata, in occasione della consegna dei premi di laurea "Giulia Cecchettin", iniziativa fortemente voluta dall'Ateneo per onorare la studentessa di Ingegneria Biomedica dell'università di Padova vittima di femminicidio nel novembre 2023 e per promuovere la riflessione sulla parità e le pari opportunità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”
Territorio, Pichetto: "Con sistema di monitoraggio Sim fotografia della situazione reale" - Video
Milano Cortina, oggi il SuperG con Paris e Franzoni - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Constantini-Mosaner: "Medaglia pesantissima, abbiamo lavorato di squadra" - Video
Milano Cortina, staffetta mista short track d'oro: i festeggiamenti per il trionfo azzurro - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza