Locatelli: "Nuovi laboratori Bambino Gesù amplieranno possibilità Car-T"

'Più soluzioni terapeutiche per i bisogni insoddisfatti dei bambini che soffrono di neoplasie sia ematologiche che dei tumori solidi'

Locatelli:
28 ottobre 2025 | 17.08
Redazione Adnkronos
"Oggi è una giornata straordinaria non solo perché si festeggiano i 40 anni di Irccs del Bambino Gesù ma perché si inaugurano i nuovi laboratori di Terapia genica che permetteranno di traslare al letto del malato sempre più terapie con le cellule Car-T, la forma più sofisticata ed estrema di Immunoterapia, andando così ad ampliare le soluzioni terapeutiche che possiamo offrire ai bisogni insoddisfatti dei bambini che soffrono di neoplasie sia ematologiche che dei tumori solidi". Lo ha spiegato all'Adnkronos Salute Franco Locatelli, responsabile del Centro Studi Clinici Oncoematologici e Terapie Cellulari del Bambino Gesù di Roma, al termine della cerimonia all'ospedale pediatrico romano per i 40 anni dell'Irccs del Vaticano.

