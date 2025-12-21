circle x black
A Ballando vincono Delogu e... il televoto: come hanno votato giuria e pubblico

La conduttrice ha trionfato nella finalissima del dance show di Rai 1

Andrea Delogu e Nikita Perotti - Ipa/Fotogramma
Andrea Delogu e Nikita Perotti - Ipa/Fotogramma
21 dicembre 2025 | 11.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A Ballando con le stelle vince... il televoto. Nel trionfo di Andrea Delogu, che ha concluso al primo posto la 20esima edizione del dance show di Rai 1, un peso specifico importante lo hanno avuto i voti espressi da casa via social, che sono stati capaci di ribaltare il risultato nell'ultimo atto con Francesca Fialdini, arrivata seconda.

A svelare i voti, durante la puntata a scrutinio segreto, della finalissima di Ballando è stato il sito della Rai. La giuria ha votato compatta per la coppia composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno assegnato 1000 punti alla conduttrice televisiva, mentre Smith, in quanto presidente di giuria, ne ha potuti assegnare 2000.

Diverse invece le preferenze espresse dai 'tribuni del popolo': Alberto Matano, Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino hanno votato infatti per Andrea Delogu e Nikita Perotti. Ma a ribaltare tutto ci ha pensato proprio il televoto, con Delogu che ha raccolto oltre 66mila 'cuori' social e ha trionfato con il 55%, battendo quindi Fialdini, rimasta al 45%.

Il televoto, sempre secondo i dati Rai, è stato fondamentale anche nella semifinale per Delogu. La conduttrice, sotto 3-2 nella sfida con Barbara D'Urso dopo i voti della giuria, è riuscita ancora una volta a ribaltare tutti grazie all'aiuto da casa, imponendosi con una percentuale schiacciante, pari al 69,14%.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando ballando con le stelle delogu ballando delogu ballando delogu televoto vittoria delogu ballando
