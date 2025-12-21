circle x black
Cerca nel sito
 

Delogu, nottata di festa con... Nikita dopo Ballando: "Ho dormito due ore"

La conduttrice ha trionfato nella finalissima del dance show di Rai 1

Andrea Delogu e Nikita Perotti - Ipa/Fotogramma
Andrea Delogu e Nikita Perotti - Ipa/Fotogramma
21 dicembre 2025 | 10.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Delogu ha vinto Ballando con le stelle. La conduttrice televisiva e radiofonica ha trionfato nel dance show di Rai 1 imponendosi nella finalissima e battendo Francesca Fialdini all'ultimo scontro. Una serata di festa per Delogu, che insieme al maestro Nikita Perotti, tra pista e presunti flirt, poi smentiti, è stata una delle protagoniste assolute della 20esima edizione.

I festeggiamenti per il trionfo, come prevedibile, sono andati avanti fino a tarda notte: "Ho dormito due ore! Ma in che condizioni vado da Mara oggi pomeriggio mi chiedo!?", ha scritto Delogu, che sarà ospite di Domenica In, sul proprio profilo ufficiale X, "non abbandoniamo la parola magica 'Caos'!!!".

Delogu però, a quanto pare non è stata l'unica a non dormire questa notte. Subito dopo il trionfo anche Perotti si è espresso sul proprio profilo X: "Ragazzi, sto ancora realizzando tutto quello che è successo. E soprattutto volevo ringraziarvi per tutto il vostro sostegno. Vi voglio bene. Il vostro principino", ha scritto Nikita rivolgendosi direttamente ai fan della coppia, che con il televoto sono stati un fattore fondamentale nella finalissima.

Il messaggio è stato repostato proprio da Delogu, con una didascalia piuttosto esplicita: "Mi sa che non sono l'unica ad aver dormito due ore", tutto accompagnato da una risata di cuore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle andrea delogu nikita perotti delogu perotti ballando delogu
Vedi anche
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza