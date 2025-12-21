circle x black
Cerca nel sito
 

Domenica In, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le anticipazioni

Alle 14.00 su Rai 1 con Mara Venier

Mara Venier - Fotogramma/ipa
Mara Venier - Fotogramma/ipa
21 dicembre 2025 | 08.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Domenica In torna oggi, domenica 21 dicembre, alle 14.00 su Rai 1 con un nuovo appuntamento condotto da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Tra gli ospiti della puntata, i Ricchi e Poveri: la band racconterà il successo internazionale e si esibirà sulle note di due brani molti amati del repertorio come ‘Ma non tutta la vita’ e ‘Il Natale degli Angeli’. E ancora grande musica con Mario Biondi che emozionerà il pubblico con un classico di Natale: ‘White Christmas’.

Ornella Muti, a tu per tu con Mara Venier, si racconterà tra carriera e vita privata, a partire dal suo libro autobiografico ‘Questa non è Ornella Muti’. In studio arriverà anche la coppia vincitrice della 20ma edizione di ‘Ballando con le Stelle’, per raccontare le primissime emozioni a caldo dopo la vittoria, mentre le attrici Marina Marchione e Noemi Esposito presenteranno il film ‘Tutte insieme all’Abbazia’ disponibile su RaiPlay dal 1° gennaio 2026.

Luca Cordero di Montezemolo, in occasione della settimana della ‘Maratona Telethon’ sulle reti Rai, illustrerà i tanti e importanti progressi compiuti nella ricerca dalla ‘Fondazione Telethon’. Per lo spazio attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno parleranno del significato del Presepe insieme ad Aldo Cazzullo, autore del libro ‘Francesco’ e a monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, mentre in studio sarà allestito anche un bellissimo presepe napoletano realizzato dall’artista Genny Di Virgilio.

Teo Mammucari sarà protagonista del gioco ‘Il Musichiere’ e del gioco telefonico ‘La cassaforte di Domenica In’, mentre il ‘wedding designer’ Enzo Miccio darà preziosi consigli su come preparare una splendida tavola di Natale. Con lui anche lo Chef Gianpaolo Fava con alcuni piatti tipici del pranzo del 25 dicembre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
domenica in mara venier rai 1
Vedi anche
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza