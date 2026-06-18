Locatelli (Ospedale Bambino Gesù): "Nuove terapie più efficaci e meno tossiche grazie alla ricerca"

"L'ematologia oncologica sta registrando straordinari successi che stanno cambiando concretamente la storia di molti pazienti. Investire nella ricerca, come fa Ail attraverso numerose iniziative, significa investire nel futuro e nelle possibilità di cura dei pazienti oncoematologici. L'obiettivo è sviluppare trattamenti sempre più mirati, specifici ed efficaci". Lo ha detto Franco Locatelli, direttore area clinica di Onco-Ematologia Pediatrica, Terapia Cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, intervenuto alla conferenza di presentazione della XXI giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, a Roma.