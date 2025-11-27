circle x black
Cerca nel sito
 

Loizzo: "Su Hiv intendiamo potenziare educazione e cure"

'Ogni investimento in nuove terapie che possono cambiare il decorso della malattia sono per noi gold standard'

Loizzo:
27 novembre 2025 | 18.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le malattie sessualmente trasmesse, e quindi tra queste l'Hiv, preoccupano moltissimo il ministero della Salute e l'attività di governo. Noi abbiamo tantissimi nuovi casi legati alla disinformazione e soprattutto all'educazione sessuale tra i ragazzi. Quello che noi intendiamo potenziare è soprattutto l'educazione alla formazione dei ragazzi, prima ovviamente dell'inizio delle loro attività sessuale, e soprattutto potenziare tutte quelle cure che rendono diverso il decorso della malattia". Così la deputata Simona Loizzo, capogruppo della XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, in occasione dell'evento 'Ist-Hiv Call 2025', oggi a Roma.

"Abbiamo aspettato con ansia questi nuovi farmaci che sono in grado di immunizzare il paziente per l'Hiv. Hanno cambiato e cambieranno ulteriormente il decorso della malattia - sottolinea - Ogni investimento in nuove terapie che possono cambiare il decorso della malattia, immunizzando il paziente, sono per noi il gold standard della prevenzione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ist Hiv Call 2025 Simona Loizzo terapie long acting Hiv
Vedi anche
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza