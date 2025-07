Arriva in Italia iptacopan per il trattamento dell'emoglobinuria parossistica notturna in pazienti adulti. Si stima che colpisca circa mille persone in Italia - con diagnosi tra i 30 e i 40 anni -, e di queste circa un terzo necessita di una terapia dell'anti-complemento. Questa nuova terapia agisce anche su anemia e fatigue.