circle x black
Cerca nel sito
 

Malattie infiammatorie intestinali, Fantini (Ig-Ibd): "Agire su fattori rischio"

Al congresso annuale prevenzione e diagnosi precoce di colite ulcerosa e malattia di Crohn

Massimo Claudio Fantini
Massimo Claudio Fantini
27 novembre 2025 | 18.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il congresso nazionale della società scientifica Ig-Ibd è l'occasione annuale per affrontare diversi temi di innovazione per quanto riguarda le terapie, ma anche in senso più largo sulla gestione, le innovazioni tecnologiche relative alla diagnosi, al monitoraggio delle malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) che in Italia si stima interessino circa 250mila persone. Non abbiamo ancora strumenti che possano in maniera efficace prevenire lo sviluppo di queste malattie, ma stiamo facendo dei passi avanti. Sappiamo però i fattori su cui agire: aspetti nutrizionali, la diagnosi precoce". Lo ha detto Massimo Claudio Fantini, segretario generale Ig Ibd, professore ordinario di Gastroenterologia dell'università degli Studi di Cagliari, aprendo oggi il XVI Congresso Ig-Ibd, l'appuntamento che riunisce a Riccione oltre mille specialisti impegnati nella ricerca, nella divulgazione e nella formazione sulle Mici.

"Sappiamo che queste malattie sono purtroppo affette da un ritardo diagnostico rilevante - spiega Fantini - meno rilevante nella colite ulcerosa, ma assai di più nella malattia di Crohn". Questo compromette non solo "la gestione processo infiammatorio, ma anche delle complicanze che la mancata di diagnosi precoce può produrre nei pazienti". Questo congresso, conclude il segretario Ig-Ibd, "punta anche molto sui giovani clinici. I giovani sono la fondamentale risorsa del futuro nella gestione dei pazienti affetti da queste patologie. E' importante la loro formazione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
XVI Congresso Ig Ibd malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) colite ulcerosa malattia di Crohn Massimo Claudio Fantini
Vedi anche
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza