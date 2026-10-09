Malattie rare: C3g e Ic-Mpgn, Capetta (Sobi Italia) 'creare consapevolezza per migliorare accesso a percorso di cura'

"Uno step molto importante è proprio la conoscenza della malattia nefrologica rara. Spesso le persone scoprono la patologia solo quando ha già portato conseguenze molto gravi. Siamo convinti che, agendo in modo precoce e aiutando la comunità ad aumentare la sensibilità, si possa contribuire a migliorare l'ecosistema del paziente. Sposiamo iniziative come quella a City Life perché desideriamo creare quella sensibilità e quella consapevolezza che possono aiutare a migliorare l'accesso alle terapie e il percorso di cura". Così Fabrizio Capetta, Vice President, General Manager Italy and Greece Sobi, intervenendo, a Milano, all'inaugurazione della nuova e imponente installazione nell'ambito della campagna della farmaceutica, Rare Means Care dedicata a chi convive con la C3g (Glomerulopatia da C3) e la Ic-Mpgn primaria (glomerulonefrite membranoproliferativa primaria mediata da immunocomplessi), due malattie renali rare.