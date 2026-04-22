circle x black
Cerca nel sito
 

Malattie rare, Celia (Argenx): "L'arte rende visibile la miastenia gravis"

sponsor

Alla presentazione dell'installazione immersiva A.I.R. - Redesign the experience of Myasthenia, 'linguaggio universale capace di raccontare il vissuto di tanti pazienti'

Malattie rare, Celia (Argenx):
22 aprile 2026 | 09.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In ambito malattie rare, il rischio è che la patologia rimanga invisibile e che il modo in cui comunichiamo rimanga" chiuso "all'interno della comunità, dell'azienda, dell'associazione pazienti o dei medici. Un'iniziativa come questa vuole rompere i confini classici del modo in cui comunichiamo. Grazie a questa partnership con un fantastico artista, Daniel Wurtzel, riusciamo a rendere visibile quello che è invisibile". Lo ha detto Fabrizio Celia, General Manager Argenx Italia, in occasione della presentazione, oggi a Milano nell'ambito del Fuorisalone, dell'installazione immersiva 'A.I.R. - Redesign the experience of Myasthenia', sviluppata dalla farmaceutica in collaborazione con Wurtzel. Nata con l'obiettivo di raccontare la malattia attraverso il linguaggio dell'arte e del design, l'opera è parte della campagna 'Libera il tuo movimento, vai oltre la miastenia' e sarà visitabile fino al 26 aprile.

CTA

"Iniziative come questa sono per noi molto importanti - sottolinea Celia - Rappresentano un momento di divulgazione, non solo scientifica, ma anche emotiva. Pensiamo che l'arte sia il linguaggio universale: attraverso l'empatia, l'emozione e la poesia riusciamo a spiegare, con l'emozione, il vissuto di tanti pazienti con miastenia grave".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Miastenia gravis A.I.R. – Redesign the experience of Myasthenia’ malattie rare miastenia gravis arte e salute
Vedi anche
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza