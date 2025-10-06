Malattie rare, ematologa Frieri: "Obiettivo emoglobina a 12g/dL in pazienti con Epn"

"Quando parliamo di 'Obiettivo 12', ci riferiamo ai 12 grammi di emoglobina per decilitro di sangue che rappresenta il valore di emoglobina normale per i pazienti con Emoglobinuria parossistica notturna (Enp). L'obiettivo è migliorare le concentrazioni di emoglobina per una qualità di vita ottimale". Così Camilla Frieri, ematologa dell'Unità operativa complessa (Uoc) di Ematologia e terapie cellulari avanzate presso l'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specialità (Aorn) 'San Giuseppe Moscati' di Avellino, partecipando all'incontro con la stampa organizzato da Novartis a Milano, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sulle patologia .