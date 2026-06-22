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Malattie rare: Giornata mondiale Sla 2026, a Piombino la veleggiata Aisla

22 giugno 2026 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione della Giornata mondiale sulla Sla 2026, il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica ha promosso nel Golfo di Piombino la diciottesima edizione della veleggiata solidale "Thalas Mare & Vento – Il grande abbraccio", nel segno del tema internazionale #AlsMndWithoutBorders. L'iniziativa è parte della serie di eventi che uniscono solidarietà, cultura e partecipazione per sensibilizzazare a sostenere le circa 360 famiglie che convivono con la sclerosi laterale amiotrofica in Toscana. A Firenze l'associazione ha confermato la tradizionale serata benefica e ad Agliana, in provincia di Pistoia, si è tenuto il concerto "Opificio all'opera".

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