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Malattie rare, Girelli (Pd): "Cure di qualità per tutti i pazienti Egpa, necessario superare i divari regionali"

11 giugno 2026 | 07.02
Redazione Adnkronos
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"Superare la frammentazione dei modelli sanitari regionali e ridurre le disuguaglianze nell'accesso alle cure tra città, aree interne e zone montane: è l'appello di Gian Antonio Girelli (Pd), intervenuto alla Camera alla presentazione del Libro Bianco "Storie di vita con Egpa" promosso da Gsk con il patrocinio di Apacs Aps, Egpa Study Group e delle principali società scientifiche di riferimento in questo ambito. Obiettivo, garantire un diritto alla salute davvero uguale per tutti, come previsto dall'articolo 32 della Costituzione, anche per i pazienti con malattie rare come la granulomatosi eosinofila con poliangioite.

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