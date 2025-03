“Da oggi il futuro esiste. È un grande giorno perché abbiamo finalmente il farmaco, per bambini e giovani adulti, che cambierà totalmente la vita dei pazienti” con ipofosfatasia. Sono le parole di Luisa Nico, presidente Api - Associazione pazienti Ipofosfatasia, partecipando, a Milano, all’incontro con la stampa per la rimborsabilità in Italia di asfotase alfa, prima terapia per la cura dell'Ipofosfatasia, organizzato da Alexion, AstraZeneca Rare Disease.