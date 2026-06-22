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Malattie rare: Massimelli (Aisla), 'Thalas è comunità contro sclerosi alterale amiotrofica'

22 giugno 2026 | 12.46
Redazione Adnkronos
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"Thalas non è solo un appuntamento da segnare sul calendario, è comunità. La nostra comunità infatti decide di ritrovarsi qui, da tutta Italia, in una giornata importante per la Sla, in cui si accendono i riflettori per parlare della malattia". Sono le parole di Fulvia Massimelli, presidente nazionale di Aisla, alla diciottesima edizione di "Thalas Mare & Vento – Il Grande Abbraccio", la storica veleggiata solidale che ogni anno vede protagoniste persone con Sla, familiari, volontari, istituzioni e cittadini, organizzata dall'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica a Piombino, in occasione della Giornata Mondiale sulla Sla del 21 giugno.

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