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Malattie rare: miastenia gravis, artista Wurtzel 'racconto la libertà di movimento'

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22 aprile 2026 | 07.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Penso che attraverso il mio lavoro ci sia una totale libertà di movimento. I tessuti non sono vincolati in alcun modo: salgono e scendono in una sorta di caos controllato. L'aria è in movimento caotico e le persone vedono i tessuti e creano una storia. Credo che se riusciamo ad accettare di non controllare tutto, sarà liberatorio e a volte potremo vedere una bellezza più profonda. Le persone si relazionano a questo mio lavoro a volte in modo spirituale e altre volte in modo più personale". Lo ha detto Daniel Wurtzel, artista, autore 'Air table', l'installazione presentata oggi a Milano nell'ambito di 'Redesign the experience of Myasthenia', sviluppata da Argenx in collaborazione con l'artista, che rientra nella campagna 'Libera il tuo movimento, vai oltre la miastenia', svelata in occasione del Fuorisalone.

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