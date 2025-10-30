Malattie rare: presentate a Roma 10 proposte per migliorare gestione emoglobinopatie in Italia

Un passo importante verso la costruzione di un nuovo modello nazionale di governance, capace di garantire uniformità di accesso e qualità nelle cure. È ciò che rappresenta il nuovo documento 'Strategie e proposte per migliorare la gestione delle emoglobinopatie in Italia', realizzato da The European House – Ambrosetti con il contributo non condizionante di Vertex Pharmaceuticals e presentato a Roma, che illustra le 10 proposte per migliorare la gestione delle emoglobinopatie nel Paese. Presente all'evento anche Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica.