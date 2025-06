Malattie rare: riconoscere precocemente l’amiloidosi cardiaca per poterla trattare

Una malattia rara i cui sintomi mimano quelli di patologie comuni e dunque particolarmente complessa da diagnosticare. È l’amiloidosi cardiaca da transtiretina, una condizione progressiva e degenerativa che, se non diagnosticata e trattata per tempo, può compromettere seriamente la funzione del cuore e di altri organi vitali, impattando la qualità di vita dei pazienti. Diffondere consapevolezza e conoscenza sulla patologia apre la strada alla diagnosi precoce, cruciale per poter aiutare i pazienti il prima possibile, offrendo terapie in grado di rallentare l’evoluzione della malattia e, in futuro, di curarla. In occasione dell’incontro con la stampa dedicato all’amiloidosi cardiaca, svoltosi a Milano ed organizzato da Bayer, si è infatti discusso anche delle prossime opzioni terapeutiche in fase di studio e di approvazione.