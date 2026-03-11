circle x black
Malattie rare, Salvioni (Amaf): "Con diagnosi colangite biliare primitiva percorso virtuoso"

11 marzo 2026 | 08.25
"È cruciale arrivare alla diagnosi perché, una volta ottenuta, ci si può affidare a un centro di riferimento, rispetto ai quali a livello italiano siamo messi molto bene. Una volta che la patologia è inquadrata abbiamo tutte le risorse per poterla affrontare quotidianamente È quindi fondamentale accendere i riflettori su questa patologia", a beneficio "soprattutto della comunità scientifica e delle 'sentinelle' che operano sul territorio, ossia i medici di medicina generale". Lo ha detto Davide Salvioni, presidente Amaf - Associazione malattie autoimmuni del fegato, intervenendo all'incontro con la stampa a Milano organizzato da Gilead Sciences in occasione del via libera alla rimborsabilità da parte di Aifa di seladelpar, nuova opzione terapeutica per la colangite biliare primitiva.

