"Stiamo passando da un approccio terapeutico che cerca di rallentare la progressione della malattia, a uno che utilizza un approccio mirato contro i meccanismi molecolari che la causano. Oggi grazie alla genetica e a nuove tecnologie come gli oligonucleotidi antisenso siamo in grado di identificare un bersaglio preciso e di sviluppare piccole molecole che riconoscono, si legano e distruggono quel bersaglio. Abbiamo già dimostrato nella Sla con il fofersen, ad esempio, o con il Clinical Trial appena terminato contro il gene Fus, che questo approccio è efficace e che la Sla è una malattia che si può trattare". È quanto sottolineato da Piera Pasinelli, director Thomas Jefferson University di Philadelphia, intervenendo a Roma in occasione della maratona live 'La promessa per la ricerca sulla Sla', promossa da Adnkronos in collaborazione con Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, per sostenere la ricerca sulla malattia rara con musica, spettacolo e testimonianze.