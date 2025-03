Malattie rare: Sottana (Alexion), ‘valeva la pena portare asfotase alfa a pazienti con ipofosfatasia’

“Da circa 15 anni abbiamo iniziato lo sviluppo di asfotase alfa, una terapia enzimatica sostitutiva per il trattamento della ipofosfatasia. Ci siamo assunti dei rischi nell’ambito della ricerca per l’ipofosfatasia, ma ne siamo orgogliosi e oggi possiamo dire che ne è valsa la pena perché siamo riusciti a portare ai pazienti questa importante opzione terapeutica”. Lo ha detto Federica Sottana, senior country Medical director di Alexion, AstraZeneca Rare Disease, partecipando, questa mattina a Milano, all’incontro con la stampa sulla 'Svolta nella cura dell'Ipofosfatasia: approvata la rimborsabilita' in Italia di asfotase alfa, la prima terapia per il trattamento di bambini e adulti', organizzato dalla faramceutica.