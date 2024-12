Mandelli (Fofi): "Farmacia dei servizi alleato strategico per Ssn e prevenzione"

Nel corso dell’evento “Ripensare le cronicità: l’impatto delle innovazioni per un SSN sostenibile”, Andrea Mandelli, presidente Fofi, sottolinea il ruolo cruciale della farmacia dei servizi per un Servizio Sanitario Nazionale sostenibile. Strumenti diagnostici come holter pressori ed elettrocardiogrammi possono rafforzare la collaborazione tra farmacisti e medici, contribuendo alla diagnosi precoce e alla prevenzione. Mandelli annuncia inoltre un protocollo d’intesa con la Società Italiana di Cardiologia (SIC) per ottimizzare i processi e dimostrare l’efficacia di questo modello.