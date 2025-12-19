Manovra: stabilizzazione farmacia servizi, Sumai e Federfarma pronte a collaborare

"La norma del Ddl Bilancio che sancisce la stabile integrazione nel Ssn dei servizi erogati nelle farmacie rappresenta un volano per potenziare l'assistenza sanitaria territoriale e conferma la bontà dell'accordo siglato da Federfarma e Sumai neel maggio scorso". Lo sottolineano in una nota l'associazione titolari di farmacia e il Sindacato unico medici ambulatoriali italiani. "La norma, infatti - ricordano - riconosce le farmacie come strutture che forniscono prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, sottolineando l'importanza della sinergia con gli altri professionisti sanitari. In linea con quanto previsto dal Ddl Bilancio, l'accordo Federfarma-Sumai prevede che le prestazioni di telecardiologia eseguite in farmacia (Ecg, holter pressorio, holter cardiaco) siano refertate dagli specialisti ambulatoriali del Sumai e favorisce le attività di televisita e di telemonitoraggio in farmacia". Per Federfarma e Sumai, "la sinergia tra la rete delle farmacie e quella dei medici specialisti ambulatoriali, insieme ai medici di medicina generale, consentirà di rispondere ancor meglio ai bisogni di salute dei cittadini, favorendo l'accesso alle prestazioni anche alle persone, spesso anziane, che risiedono nelle aree interne, nelle zone montane, rurali e insulari, solitamente lontane dalle strutture sanitarie".

"La stabilizzazione dei nuovi servizi in farmacia rappresenta un passo fondamentale verso una sempre maggiore integrazione tra i professionisti della sanità territoriale - afferma Antonio Magi, segretario generale del Sumai Assoprof - In questo contesto si inserisce la collaborazione tra Sumai e Federfarma, che permette di offrire ai cittadini servizi tempestivi, qualificati e accessibili su tutto il territorio nazionale, e costituisce una soluzione concreta e innovativa per rendere più efficiente la gestione delle liste d'attesa".

Per Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale, "la norma del Ddl Bilancio conferma l'importanza di creare sinergie tra i professionisti della salute per portare la sanità sempre più vicino ai cittadini, superando le diseguaglianze di accesso alle prestazioni in attuazione dei principi della Costituzione. Stiamo finalmente costruendo una rete di supporto a tutela della salute dei cittadini, che può contribuire efficacemente a dare piena attuazione al modello di assistenza sanitaria territoriale in corso di realizzazione".