Mazzoleni (Fnopi): "Nuova offerta formativa in dirittura di arrivo"

"Dopo un lungo percorso oggi siamo in dirittura d'arrivo". Lo hanno confermato "nella sessione di questa mattina per il ministero dell'Università il dottor Montaperto e per il ministero della Salute la dottoressa Rinaldi". Sui decreti relativi al futuro della formazione infermieristica manca "l'ultimo passaggio: il Consiglio superiore di sanità e, alla fine, la firma con i due ministri". Lo ha detto Beatrice Mazzoleni, segretaria Fnopi, Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, oggi in occasione del terzo congresso degli infermieri, in corso a Rimini.

Sono provvedimenti su cui c'era "una grande attesa non tanto per la novità del contenuto in sé - spiega Mazzoleni - ma per l'aspettativa di liberare davvero il potenziale infermieristico: si sente la sofferenza di poter dare di più ai nostri cittadini e al sistema salute e di non poterlo erogare". Questi strumenti normativi "ci permetteranno proprio di far riconoscere le competenze a partire anche dai master. Non dobbiamo perdere l'esperienza, questo è un passaggio fondamentale, ma ricondurla in un contenitore corretto per dare poi carriera, anche economica, nonché organizzativa, ai nostri colleghi. L'idea è di creare un sistema formativo" attrattivo "che dia ai giovani la possibilità di approcciarsi a una professione che, è vero, è faticosa, ma dà delle grandi soddisfazioni. L'idea, oggi, è di definire un percorso che permetta loro di liberare tutta una serie di possibilità mantenendo anche un altro valore che le nuove generazioni hanno molto forte, che è la qualità di vita. Sicuramente uno dei prossimi passaggi è di proseguire nel ragionamento fatto con la Conferenza dei rettori per un lancio di quello che sarà una campagna di comunicazione come il video Infermieri Next Generation", conclude.