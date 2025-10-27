Medicina: Congresso Siaarti-ICare 2025, anestesisti tra innovazione ed etica

Ha radunato oltre 2.800 partecipanti l'ICare 2025, la 79esima edizione del Congresso nazionale Siaarti, la Società italiana di anestesia rianimazione e terapia intensiva. Con 165 momenti formativi e 312 relatori ICare si afferma un laboratorio di idee che unisce innovazione tecnologica, formazione e valori etici. Parole chiave dell'appuntamento annuale che ha riunito a Roma anestesisti e rianimatori da tutta Italia sono: resilienza, fiducia e lavoro di squadra. Ospite d'eccezione, la pallavolista Maurizia Cacciatori.