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Medicina: Mannaioni (Sitox), 'l'obiettivo è armonizzare la Società italiana di tossicologia'

10 giugno 2026 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il programma per gli anni futuri prevede il cercare di armonizzare il più possibile la Società italiana di tossicologia. Una società che ha molteplici facce, dalla tossicologia regolatoria a quella preclinica fino a quella alimentare, ambientale e soprattutto la tossicologia clinica. Sarebbe un errore focalizzarsi solo su uno di questi ambiti. Il mio impegno a 360 gradi sarà quello di portare avanti con un team direttivo tutte le problematiche". Lo ha detto Guido Mannaioni, nuovo presidente della Società italiana di tossicologia (Sitox) eletto durante il 23° congresso che si è tenuto a Bologna. L'incontro aveva come titolo "Tossicologia e salute pubblica: dall'evidenza scientifica alle politiche sanitarie".

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