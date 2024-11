Merck, Palou de Comasema: “Nel sito di Bari investiti più di 100 milioni negli ultimi cinque anni”

“La Puglia è una regione fondamentale per Merck Italia, il sito di Bari è il cuore del nostro anello produttivo mondiale. Abbiamo investito più di 100 milioni negli ultimi cinque anni”. È quanto dichiarato da Ramon Palou de Comasema Sureda, Amministratore delegato di Merck Italia, durante l’evento “Scienza e tecnologia per creare valore” svoltosi presso lo stabilimento Merck di Modugno (Bari). “L’obiettivo dell’azienda – ha concluso l’Ad – è quello di diventare un punto di riferimento per l’Italia. Anche la nazione deve avere un ruolo importante per Merck. Questa è la visione futura: possiamo riuscirci grazie alla sinergia con le istituzioni”.