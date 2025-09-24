circle x black
Natalità: Ivi, 'inaugurata a Roma la clinica Pma più tecnologica d'Italia'

24 settembre 2025 | 12.02
Redazione Adnkronos
Rispondere una domanda sempre crescente di procreazione medicalmente assistita (Pma). Con questo obiettivo è stata inaugurata, nel cuore di Roma (in Via Giovanni Maria Lancisi, 27), la nuova sede della clinica Ivi, con un polo dedicato che sarà "il più tecnologicamente avanzato d'Italia". Per ogni paziente un incubatore dedicato a camera singola perché l'embrione cresca in un ambiente controllato, senza interferenze da altri processi, il tutto collegato a un sistema witness con chip Rfid e braccialetti in modo da tracciare digitalmente, in sicurezza e real time tutte le fasi della procedura. Ma Ivi Italia, che ha da poco aperto sedi a Bologna, Milano e Bari, pensa anche al futuro, con un piano di investimento decennale per essere presente in ogni regione d'Italia e aiutare la crescita demografica del Paese.

