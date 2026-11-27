"È necessario unire le forze per tutelare la salute del cervello, un organo fondamentale per il nostro benessere. Non possiamo occuparci della salute dei cittadini senza investire nella prevenzione delle malattie neurologiche e psichiatriche. È una questione di sanità pubblica che i governi devono affrontare con grande attenzione", ha dichiarato Elena Moro, professoressa di Neurologia all'Université Grenoble Alpes, a margine del terzo appuntamento dell'International Alliance on Brain Health, a Roma.