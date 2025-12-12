circle x black
Obesità, Mulè: "Prevenzione è migliore medicina, screening su adolescenti necessario"

12 dicembre 2025 | 08.24
Redazione Adnkronos
"La prevenzione è la migliore medicina. Questo vale anche per l'obesità", una patologia che richiede di "agire presto e in fretta. Oggi in Italia quasi il 19% dei ragazzi è sovrappeso e quasi il 5% obeso. Dati che fotografano una popolazione destinata ad avere delle patologie gravi e che incidono nella vita quotidiana. Lo screening sugli adolescenti previsto dalla proposta di legge 2663, grazie alla sensibilità del Ministero della Salute entra nella legge di stabilità con uno stanziamento già di 2 milioni di euro per il 2026". Così Giorgio Mulè, vicepresidente Camera dei Deputati e firmatario proposta di Legge 2663, presentata oggi a Montecitorio. 

