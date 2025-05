Pignata (Pascale): "Reti oncologiche fondamentali per presa in carico globale del paziente"

“Le reti oncologiche rappresentano una componente cruciale per garantire ai pazienti oncologici una presa in carico completa e integrata, migliorando l’accesso alle cure e la qualità dell’assistenza”. Lo ha dichiarato Sandro Pignata, oncologo medico dell’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli e coordinatore della Rete Oncologica Campana (Roc), intervenendo all’evento “Non girarci intorno” di Merck Italia, una campagna di sensibilizzazione promossa attraverso il Giro d’Italia, dove Merck è presente con uno stand informativo in piazza del Plebiscito a Napoli.

Pignata ha sottolineato come la Rete Oncologica Campana, nata per coordinare e ottimizzare il percorso di diagnosi e cura dei pazienti oncologici, abbia portato a significativi miglioramenti nella gestione dei pazienti, riducendo i tempi di attesa per visite specialistiche e garantendo un approccio multidisciplinare.

“Ci sono però patologie più resistenti, come i tumori uroteliali della vescica e delle vie urinarie superiori, che in Campania presentano i maggiori ritardi diagnostici. È fondamentale lavorare su questo, coinvolgendo anche le urologie del territorio. Inoltre, va ricordato che questi tumori sono strettamente legati a stili di vita scorretti, come il fumo di sigaretta, e purtroppo la nostra regione ha il primato tra i fumatori”, ha spiegato Pignata. L’oncologo ha poi ribadito l’importanza della prevenzione, specialmente tra i giovani: “Dobbiamo avviare campagne informative nelle scuole per spiegare il legame tra fumo di sigaretta e queste patologie, che rappresentano il quarto tumore più comune per incidenza negli uomini”.

Pignata ha concluso ricordando l’importanza di uno stile di vita sano per una buona salute: “Oggi vale il concetto di ‘One Health’, non solo la cura della malattia, ma anche la promozione di uno stile di vita attivo. L’attività fisica è fondamentale per la prevenzione di tutti i tumori, ma purtroppo i nostri concittadini conducono spesso una vita sedentaria. Iniziative come questa sono essenziali per sensibilizzare sull’importanza dello sport e della prevenzione