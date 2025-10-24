Pravettoni (Unimi), 'In Agorà della psicologia arte, letteratura e filosofia'

"L'Agorà della Psicologia nasce dall'iniziativa di un gruppo di psicologi partiti da un'idea semplice ma importante: la psicologia non può essere rappresentata solo attraverso il disagio. Abbiamo sentito il bisogno di creare uno spazio capace di raccontarla in modo positivo, attraverso l'arte, la letteratura e la filosofia". Così Gabriella Pravettoni, professoressa di Psicologia all'università degli Studi di Milano, partecipando oggi alla presentazione di 'Agorà della Psicologia', il progetto culturale dell'università meneghina.