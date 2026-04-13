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Prevenzione: Altomare (Ucbm), 'Bicinrosa ricorda l'importanza della diagnosi precoce'

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13 aprile 2026 | 06.01
Redazione Adnkronos
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"Bicinrosa ricorda l'importanza della prevenzione, dei corretti stili di vita e della mobilità sostenibile, perché fattori come inquinamento, cattiva alimentazione, fumo e abuso di alcol rappresentano rischi maggiori per questo tipo di tumore che ogni anno colpisce 53.000 donne." Così Vittorio Altomare, direttore dell'Unità di Chirurgia senologica e responsabile della Breast Unit della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, durante la nona edizione di Bicinrosa, iniziativa che si è svolta nel centro della Capitale, dedicata alla prevenzione del tumore al seno, promossa dalla Breast Unit della Fondazione.

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