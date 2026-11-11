Professionisti sanitari esteri in deroga, Fnopi e Fnomceo: "Stop a proroghe e istituire elenchi speciali"

Sul tema del reclutamento in deroga dei professionisti sanitari con titolo estero, in occasione dell'audizione svoltasi questo pomeriggio alla Commissione salute della Conferenza delle Regioni, la presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), Barbara Mangiacavalli, e il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, in qualità di enti sussidiari dello Stato, hanno ribadito che la priorità inderogabile deve rimanere la tutela del diritto costituzionale alla salute e la garanzia della sicurezza delle cure per tutti i cittadini. Nata nel 2020 come misura straordinaria per fare fronte all'emergenza pandemica da Covid-19 e successivamente estesa in relazione al conflitto in Ucraina - ricordano in una nota - la normativa in deroga è stata progressivamente mantenuta per ovviare alla carenza d'organico e garantire i livelli essenziali di assistenza. Tuttavia, secondo le Federazioni, il prosieguo delle proroghe legislative sta trasformando un provvedimento temporaneo in un sistema di reclutamento parallelo che elude i controlli ordinari dello Stato e degli Ordini professionali.

"In Italia si stimano tra 16mila e 22mila infermieri esteri in deroga non tracciati, in contrasto con le recenti direttive europee del Fair Mobility Package - afferma Mangiacavalli - Il reclutamento dall'estero è una risorsa solo se basato su percorsi etici, trasparenti e qualificati: non possiamo permettere che una misura straordinaria diventi ordinaria a scapito delle opportune verifiche linguistiche e cliniche a tutela dei cittadini. Chiediamo a Commissione Salute e Regioni di definire una roadmap per l'interruzione anticipata della deroga, l'istituzione immediata degli Elenchi speciali presso gli Ordini provinciali per tracciare i professionisti e vagliarne idoneità e competenze e, infine, di lavorare a un'intesa vincolante tra Stato e Regioni per uniformare i criteri autorizzativi e rendere obbligatorio l'affiancamento in tutti i servizi sanitari. Solo con la verifica delle qualifiche e l'aggiornamento continuo - rimarca - garantiremo la sicurezza delle cure e la dignità dell'assistenza infermieristica nel nostro Paese".

"La carenza di personale - sottolinea Anelli - richiede risposte che tengano insieme continuità dell'assistenza e sicurezza delle cure. Non è sufficiente assicurare che un medico sia presente in servizio: occorre poter assicurare al cittadino che le sue competenze siano state effettivamente verificate. Il controllo dei titoli esteri deve quindi andare oltre la regolarità formale dei documenti e accertare la congruità dei percorsi formativi, la preparazione clinica e la conoscenza della lingua italiana rispetto alle attività che il professionista sarà chiamato a svolgere. La giurisprudenza - precisa - ha già chiarito, con le sentenze del Tar Lombardia n. 2941/2025 e del Tar Molise n. 420/2026, che la deroga alle procedure di riconoscimento non consente di rinunciare alla verifica sostanziale della formazione e delle competenze professionali. La verifica sostanziale dei titoli e delle competenze deve accompagnarsi - prosegue Anelli - a un sistema uniforme di iscrizione presso gli Ordini e di vigilanza deontologica, valorizzando le esperienze già avviate in alcune Regioni e assicurando a tutti i pazienti le medesime garanzie. L'intesa Stato-Regioni è lo strumento per definire verifiche sostanziali e procedure uniformi su tutto il territorio nazionale. Siamo disponibili a collaborare con il ministero della Salute e con le Regioni per una soluzione condivisa: la deroga alle procedure di riconoscimento - conclude - non può tradursi in una deroga alle garanzie di tutela della salute".