Le tante ‘diversità regionali’ pesano su stima a 8 anni. Questi i risultati principali del progetto Lion che “nato nel 2023, mette assieme le competenze di un gruppo di esperti, oncologi ed economisti, con lo scopo di valutare l'impatto dell'immunooncologia in Italia in termini di guadagni di anni di vita per i pazienti oncologici”.