Quagliarini (UnivPM): "Ateneo in prima linea per promuovere cultura prevenzione"

'Intesa tra One Health Foundation e FederCusi ci consentirà di essere operativi con i nostri studenti, professori e ricercatori per sensibilizzare le nuove generazioni'

"Oggi è una giornata molto importante per il nostro ateneo perché sottoscriviamo un protocollo d'intesa tra One Health Foundation e FederCusi. Questa intesa ci consentirà di essere operativi con i nostri studenti, professori e ricercatori per sensibilizzare le nuove generazioni al concetto di prevenzione della salute". Così Enrico Quagliarini, rettore dell'università Politecnica delle Marche, in occasione della firma dell'accordo avvenuta oggi a Roma.

"Una costruzione della salute che non necessariamente deve passare per gli ospedali o per i laboratori - ha spiegato - ma attraverso le scuole, l'università, per diffondersi poi nelle piazze e in tutti i luoghi della quotidianità". Il rettore ha sottolineato il valore strategico dell'intesa: "Crediamo molto in questo progetto perché riteniamo fondamentale che l'università possa veicolare il messaggio racchiuso nel concetto di One Health: la salute non riguarda più soltanto la persona, l'essere umano, ma anche il mondo animale e l'ambiente, l'intero ecosistema".

"Ci sarà molto da lavorare – ha concluso Quagliarini - ma saremo la prima università italiana a sottoscrivere questo accordo, e questo rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutto il nostro ateneo".