circle x black
Cerca nel sito
 

Quagliarini (UnivPM): "Ateneo in prima linea per promuovere cultura prevenzione"

sponsor

'Intesa tra One Health Foundation e FederCusi ci consentirà di essere operativi con i nostri studenti, professori e ricercatori per sensibilizzare le nuove generazioni'

Quagliarini (UnivPM):
04 marzo 2026 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi è una giornata molto importante per il nostro ateneo perché sottoscriviamo un protocollo d'intesa tra One Health Foundation e FederCusi. Questa intesa ci consentirà di essere operativi con i nostri studenti, professori e ricercatori per sensibilizzare le nuove generazioni al concetto di prevenzione della salute". Così Enrico Quagliarini, rettore dell'università Politecnica delle Marche, in occasione della firma dell'accordo avvenuta oggi a Roma.

"Una costruzione della salute che non necessariamente deve passare per gli ospedali o per i laboratori - ha spiegato - ma attraverso le scuole, l'università, per diffondersi poi nelle piazze e in tutti i luoghi della quotidianità". Il rettore ha sottolineato il valore strategico dell'intesa: "Crediamo molto in questo progetto perché riteniamo fondamentale che l'università possa veicolare il messaggio racchiuso nel concetto di One Health: la salute non riguarda più soltanto la persona, l'essere umano, ma anche il mondo animale e l'ambiente, l'intero ecosistema".

"Ci sarà molto da lavorare – ha concluso Quagliarini - ma saremo la prima università italiana a sottoscrivere questo accordo, e questo rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutto il nostro ateneo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
prevenzione della salute One Health cultura prevenzione
Vedi anche
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza