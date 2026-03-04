circle x black
Quagliarini (UnivPM), 'ateneo protagonista nella promozione della prevenzione'

"La promozione della prevenzione all'interno delle strutture dei Cus può essere determinante e diventare l'eco di tutte le attività che nasceranno da questo accordo. Si tratta di una vera e propria collaborazione volta a incrementare, fin da oggi, i sani stili di vita che portiamo avanti nei nostri atenei e nei territori". Lo ha dichiarato Enrico Quagliarini, rettore dell'Università Politecnica delle Marche, in occasione della firma del protocollo tra FederCusi e One Health Foundation con l'obiettivo di promuovere stili di vita sani, screening e cultura One health tra i giovani.

